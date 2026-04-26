طرح 9 فرص استثمارية في العقيق

طرحت أمانة منطقة الباحة عددًا من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمحافظة العقيق لعام 2026م، ضمن جهودها الرامية إلى تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المحلية.
وتضمنت الفرص المطروحة تسعة مشاريع استثمارية في عددٍ من المواقع الحيوية بالمحافظة، شملت طيبة الاسم، والمنطقة الصناعية، وحي المطار “الدنان”، وحي النخيل “شاقة”، وطريق الباحة، ومخطط الجوهرة، بمساحاتٍ متنوعة تجاوزت (313) ألف متر مربع في أكبر المواقع.
وتنوعت الأنشطة الاستثمارية بين استكمال وتشغيل قاعات مناسبات واحتفالات، وقاعات مؤتمرات ومسارح، إلى جانب تشغيل وتطوير وصيانة الحدائق، وإنشاء وتشغيل منشآت صناعية، ومشاريع متعددة الاستخدام، إضافةً إلى نشاطٍ سكني تجاري، بعقودٍ تمتد إلى (25) عامًا، وبقيمة نسخة موحدة تبلغ (1000) ريال لكل فرصة.
وأكدت الأمانة أن هذه الفرص تأتي ضمن مستهدفاتها لتعزيز جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، ورفع كفاءة الاستثمارات البلدية، بما يسهم في خلق فرصٍ وظيفية، وتحفيز البيئة الاستثمارية في محافظة العقيق.
وأوضحت أن التقديم على الفرص الاستثمارية متاح عبر بوابة “بلدي” الإلكترونية حتى 8 مايو 2026م، على أن يكون فتح المظاريف في 10 مايو 2026م، داعيةً المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاطلاع على كراسات الشروط والمواصفات عبر المنصة الإلكترونية، والاستفادة من الفرص المطروحة.