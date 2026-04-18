Icon

مقتل جندي فرنسي وإصابة 3 آخرين في لبنان Icon طريف تُسجّل أعلى كمية هطول أمطار بمعدل 21.4 ملم Icon هطول أمطار الخير على تبوك Icon العُلا تواكب يوم التراث العالمي بإرثٍ حضاري يمتد لآلاف السنين Icon “المنافذ الجمركية” تسجل 1008 حالات ضبط خلال أسبوع Icon اليوم انتهاء مهلة مغادرة حاملي تأشيرات العمرة استعدادًا لموسم الحج Icon أكسيوس: أمريكا وإيران تدرسان خطة مقايضة 20 مليار دولار مقابل اليورانيوم Icon بعد إعلان إيران إغلاقه.. عودة 20 سفينة كانت تنتظر العبور في مضيق هرمز Icon إحباط تهريب أكثر من 148 ألف قرص مخدر في جازان Icon رئيس البرلمان الإيراني: مضيق هرمز لن يبقى مفتوحاً إذا استمر الحصار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

يوم أمس

طريف تُسجّل أعلى كمية هطول أمطار بمعدل 21.4 ملم

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب التقارير الواردة من المراصد والمحطات التابعة للمركز.
وأفاد المركز أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية سجلت أمس الجمعة أعلى كمية بمعدل 21.4 ملم.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

قد يهمّك أيضاً
هطول أمطار الخير على تبوك

هطول أمطار الخير على تبوك

طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق

طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة ( 17-32 ) كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة ( 22-43 ) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة ( 15-30 )كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض
السعودية

لقطات توثق هطول أمطار الخير على الرياض

السعودية
لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك
السعودية

لقطات لهطول أمطار الخير على تبوك

السعودية
أمطار متوسطة على محافظة شرورة حتى الـ 11 مساء
السعودية

أمطار متوسطة على محافظة شرورة حتى الـ...

السعودية
هطول أمطار الخير على الأحساء
السعودية

هطول أمطار الخير على الأحساء

السعودية
هطول أمطار الخير على تبوك
السعودية

هطول أمطار الخير على تبوك

السعودية
مشاهد بديعة لشلال ذيخين شرق حائل
السعودية

مشاهد بديعة لشلال ذيخين شرق حائل

السعودية
بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان
السعودية

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على جازان

السعودية
طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق
السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد...

السعودية