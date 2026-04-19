طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١١ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق: الشرقية، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، والرياض، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقتي الجوف ونجران.
وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة (15-31)كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة (21-42)كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة (13-26) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

قد يهمّك أيضاً
طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق

طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق

أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية

أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية

طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق
السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد...

السعودية
أمطار متوسطة على محافظة شرورة حتى الـ 11 مساء
السعودية

أمطار متوسطة على محافظة شرورة حتى الـ...

السعودية
أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب المتنزهين
السعودية

أمطار عسير.. مشاهد خلابة وطبيعة آسرة تجذب...

السعودية
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
السعودية

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة...

السعودية
طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
السعودية

طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد...

السعودية
أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية
السعودية

أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول...

السعودية