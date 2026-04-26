طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد بعدة مناطق

الأحد ٢٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 28) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة (12 – 40) كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية شرقية بسرعة (15 – 45) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من (50) كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

