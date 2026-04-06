Icon

هجمات تستهدف حقل غاز بارس جنوب إيران Icon #يهمك_تعرف | الدليل الإجرائي المحدث لقرار توطين المهن الإدارية المساندة Icon “أمانة نجران” تطرح 19 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بمركز الوديعة Icon الإدارة العامة للمجاهدين تقبض على مقيم لنقله 3 مخالفين بجازان Icon وزارة البلديات تدعو لإبداء المرئيات على تحديث دليل العمل بمواقع التشييد Icon حرس الحدود ينفذ مبادرة “حدود خضراء” بمنطقة جازان Icon البحرين: اعتراض وتدمير 188 صاروخا و468 طائرة مسيرة Icon الإمارات تتعامل مع 10 صواريخ و50 مسيرة إيرانية دون تسجيل إصابات Icon رئيس جمهورية المالديف يصل إلى المدينة المنورة Icon حفل شعلة أمل صغيرة حدث إنساني مرتقب أطفال التوحد و الكلى والسرطان في مبادرة مجتمعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، وعسير، وجازان، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، والرياض، والشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وعلى أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية، والجوف، والجزء الشمالي والأوسط من ساحل البحر الأحمر.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (25-47) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وبسرعة (15-30) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

متحدث الأرصاد: أبريل ذروة موسم الأمطار في المملكة

متحدث الأرصاد: أبريل ذروة موسم الأمطار في المملكة

أما في الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15-30) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية