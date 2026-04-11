طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، وتكون متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق نجران، مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي القصيم، وحائل، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 30 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما الخليج العربي فتكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.