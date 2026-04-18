السعودية

طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة ماطق

السبت ١٨ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وعلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، وخفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض.

وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة ( 17-32 ) كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة ( 22-43 ) كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة ( 15-30 )كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

