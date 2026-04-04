طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، وتكون متوسطة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، والباحة، وعسير, وجازان، في حين تعاود درجات الحرارة انخفاضها على أجزاء من شمال المملكة.
وتكون الرياح السطحية في البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (30 – 55) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة (15 – 35) كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى (45) كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط كذلك باتجاه مضيق باب المندب، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.
أما في الخليج العربي تكون الرياح السطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية تتحول بعد الظهيرة شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة (08 – 28) كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من (45) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة (08 – 22) كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

