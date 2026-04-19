Icon

أمُّ الأعشاب.. كنزٌ بيئيٌّ متجدد يُعزّز تنوّع الغطاء النباتي في براري رفحاء Icon الدراسة والتدريب عن بُعد غدًا في جامعة وتقني القصيم Icon طلائع الحجاج يصلون إلى البيت العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 25.000 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب بنشر إعلانات بيع سندات أضاحي وهمية Icon الإطلالات الجبلية في مكة.. مشاهد بانورامية تعكس جمال المسجد الحرام وتستقطب هواة التصوير Icon  عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع مستشار الأمن القومي الهندي Icon سلمان للإغاثة يوزّع 2.080 بطانية في دير الزور بسوريا Icon تحذير من رياح هابطة تضرب طريق القصيم – المدينة السريع Icon التكوينات الصخرية تشكّل تناغمًا بصريًا مبهرًا على سواحل الوجه Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل الإجراءات

طلائع الحجاج يصلون إلى البيت العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة

الأحد ١٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ مساءً
المواطن - واس

وصلت طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى المسجد الحرام، استعدادًا لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى أدائهم للمناسك بكل يسر وأمان.

وشهدت مداخل مكة المكرمة انسيابية في حركة وصول الحجاج، بدعم من خطط تنظيمية متكاملة نفذتها الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الإجراءات وسهولة التنقل، في إطار تنسيق شامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.

وسخّرت الجهات المختصة إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج، إذ جرى تعزيز منظومة النقل، وتطوير خدمات الإسكان، ورفع جاهزية المرافق الصحية، إلى جانب تكثيف الجهود الأمنية والتنظيمية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومطمئنة لضيوف الرحمن.

وعملت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، عبر منصات ذكية تتيح للحجاج الاستفادة من خدمات متكاملة تشمل الإرشاد، والتنقل، والرعاية الصحية، بما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بتجربة الحج عامًا بعد عام.

وتواصل مختلف الجهات الحكومية جهودها على مدار الساعة، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، في مشهد يعكس حجم العناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لهم، تحقيقًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي خدمة الحجاج والمعتمرين أولوية قصوى، وتسعى إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، بما يحقق تجربة إيمانية متميزة لضيوف الرحمن، ويجسد المكانة الرائدة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة الحجاج من بلدانهم
السعودية

إطلاق خدمة حاج بلا حقيبة لنقل أمتعة...

السعودية