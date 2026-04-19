طلائع الحجاج يصلون إلى البيت العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة

وصلت طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة ومن ثم إلى المسجد الحرام، استعدادًا لأداء مناسك الحج لهذا العام 1447هـ، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي وفّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتيسير رحلة ضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى أدائهم للمناسك بكل يسر وأمان.

وشهدت مداخل مكة المكرمة انسيابية في حركة وصول الحجاج، بدعم من خطط تنظيمية متكاملة نفذتها الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الإجراءات وسهولة التنقل، في إطار تنسيق شامل بين مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.

وسخّرت الجهات المختصة إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج، إذ جرى تعزيز منظومة النقل، وتطوير خدمات الإسكان، ورفع جاهزية المرافق الصحية، إلى جانب تكثيف الجهود الأمنية والتنظيمية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومطمئنة لضيوف الرحمن.

وعملت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على توظيف أحدث التقنيات الرقمية لتسهيل الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، عبر منصات ذكية تتيح للحجاج الاستفادة من خدمات متكاملة تشمل الإرشاد، والتنقل، والرعاية الصحية، بما يعكس حرص المملكة على الارتقاء بتجربة الحج عامًا بعد عام.

وتواصل مختلف الجهات الحكومية جهودها على مدار الساعة، لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، في مشهد يعكس حجم العناية والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لضيوف الرحمن، وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لهم، تحقيقًا لرسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

ويأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030، التي تولي خدمة الحجاج والمعتمرين أولوية قصوى، وتسعى إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات، بما يحقق تجربة إيمانية متميزة لضيوف الرحمن، ويجسد المكانة الرائدة للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.