طموح التأهل.. الاتحاد والوحدة يدخلان مواجهة الدور الإقصائي بدوري أبطال آسيا للنخبة

أكد المدير الفني لفريق الاتحاد السعودي البرتغالي سيرجيو كونسيساو، جاهزية فريقه لمواجهة الوحدة الإماراتي غدًا، ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأوضح كونسيساو خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، أن مواجهة فريقه ستكون صعبة، مبيّنًا أنها تجمع فريقين قويين يسعيان لتحقيق الفوز، معربًا عن رغبته في تقديم مستوى يوازي دعم الجماهير.

وبيّن أن اللقاء سيقام على أرض الاتحاد وبين جماهيره ما يمنحه طابعًا خاصًا، مؤكدًا أن فريقه مختلف حاليًا مقارنة بالفترة الماضية، وأن المواجهة تُلعب بنظام خروج المغلوب، مما يتطلب تركيزًا عاليًا.

وأشار إلى أن الجهاز الفني وضع جميع الاحتمالات المتعلقة بجاهزية الفريق، بما في ذلك التعامل مع الإصابات في ظل ظروف صعبة مر بها الفريق هذا الموسم، من بينها غيابات مؤثرة وعدم القدرة على تعويض بعض اللاعبين، مؤكدًا أن الفريق سيبذل أقصى ما لديه لتحقيق نتيجة إيجابية.

من جهته، أكد لاعب الاتحاد ستيفن بيرغوين جاهزية الفريق من الناحية الذهنية، مشيرًا إلى أن التحضيرات جاءت بصورة جيدة، وأن التركيز ينصب على المواجهة فقط، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في تحقيق نتيجة إيجابية.

في المقابل، أكد المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي داركو ميلانيتش أن فريقه يدخل المواجهة بطموح التأهل، مشيرًا إلى أنهم

ضمن أفضل 16 فريقًا في آسيا، وسيواجهون فريقًا قويًا يتمتع بالخبرة والجودة.

وأوضح ميلانيتش أن فريقه حضر إلى جدة لتحقيق هدفه ببلوغ الدور التالي، مبيّنًا ضرورة الحذر والتركيز العالي خلال مجريات اللقاء.

وأشار إلى أن عددًا من لاعبي فريقه يمتلكون خبرة اللعب أمام جماهير كبيرة، فيما تمثل المواجهة فرصة للاعبين الآخرين لاكتساب هذه التجربة، مؤكدًا أن ضغط الجماهير قد يكون حاضرًا، إلا أنه يمثل دافعًا لتقديم مستوى مميز.

وأكد ميلانيتش أن فريقه على دراية بظروف الاتحاد، إلا أن التركيز ينصب على جانبهم، ومنع المنافس من تقديم المواجهة التي يريدها، مشيرًا إلى رغبتهم في جعل اللقاء صعبًا عليه.

من جانبه، أشار لاعب الوحدة دوشان تاديتش إلى أن مواجهة الدور الأول كانت مختلفة، في ظل تغييرات طرأت على الفريقين، مؤكدًا أنهم سيلعبون هذه المرة أمام جماهير الاتحاد، ويتطلعون لتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف أن الفريق يسعى لتقديم أقصى طاقاته خلال المواجهة وتحقيق نتيجة إيجابية.