طيران ناس وإيرباص يوقعان اتفاقية لاعتماد أحدث برنامج لتدريب الطيارين ضمن التزامه بأفضل معايير السلامة

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية مع شركة إيرباص لتطبيق برنامج التدريب المبني على تحليل البيانات والمعطيات (EBT)، بالإضافة إلى منصة التدريب الرقمية المتقدمة Airbus MATe Suite ، مما يجعل طيران ناس أول شركة طيران في المملكة العربية السعودية تتبنى هذه المنهجيات التدريبية المتطورة، ومما يعزز مكانته كقائد للابتكار والتميز التشغيلي في قطاع الطيران.

ومن خلال تطبيق نظام التدريب المبني على تحليل البيانات والمعطيات (EBT)، ينتقل طيران ناس من أساليب التدريب التقليدية المعتمدة على المهام الروتينية، ليتجه نحو نهج مخصص يعتمد على تحليل البيانات، حيث سيتم التركيز على تطوير الكفاءات الجوهرية للطيار بناءً على بيانات تشغيلية واقعية واتجاهات الأداء الفعلي.



ولاستكمال منظومة التدريب المتطورة، سيعتمد طيران ناس منصة “Airbus MATe Suite” (بيئة تدريب الطيران المتكاملة عبر الأجهزة المحمولة). وتعمل هذه الحلول الرقمية المتقدمة على تحسين فعالية التدريب من خلال السماح للطيارين بإتقان أنظمة وإجراءات الطائرات في أي وقت وفي أي مكان على الأجهزة المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الأول في الشرق الأوسط وضمن الأفضل عالمياً، وهو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، ويشغّل حالياً 156 خط سير إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل 110 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.