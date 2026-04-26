طيران ناس يبدأ عملياته التشغيلية لموسم الحج لعام 1447هـ

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن بدء عملياته التشغيلية لنقل أكثر من 147 ألف حاج من 18 دولة خلال موسم الحج لهذا العام 1447هـ (2026) مستفيداً من توسع أسطوله وتضاعف عملياته في مراكز عملياته التشغيلية في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة.

وتمتد الفترة التشغيلية لخطة طيران ناس للحج هذا العام في المرحلة الأولى وهي مرحلة وصول الحجاج إلى 33 يوماً، لنقل حجاج من آسيا وأفريقيا وأوروبا. وستخدم عملياته خلال موسم الحج وجهات في 18 دولة، وهي: المغرب، الهند، السنغال، الجزائر، بنغلاديش، توغو، موريتانيا، جيبوتي، ساحل العاج، نيجيريا، غانا، النيجر، البوسنة، الكويت، الأردن، العراق، تركيا، روسيا.

كما يشارك طيران ناس أيضاً في مبادرة طريق مكة، التي تم إطلاقها عام 2019 ضمن برامج رؤية السعودية 2030 لخدمة ضيوف الرحمن، وتهدف إلى استقبال الحجاج وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر بالتواؤم مع أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الرامية إلى تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.