طيران ناس يتصدر عالميًا موثوقية التشغيل لأسطول طائرات A320neo

الإثنين ١٣ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٤:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، أن أسطوله من طائرات إيرباص A320neo حقق نتائج في موثوقية التشغيل تتجاوز على نحو مستدام المعايير العالمية والإقليمية في قطاع الطيران.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن شركة إيرباص من خلال برنامج مراقبة موثوقية الأسطول (FRM)، يتصدر طيران ناس حالياً المتوسطات العالمية لمشغلي عائلة A320neo.

وقد بلغ متوسط الموثوقية التشغيلية المتحرك على مدى ستة أشهر لأسطول A320neo التابع لطيران ناس نسبة 99.78% حتى ديسمبر 2025.

ويُعد هذا الأداء أعلى من كل من المتوسط العالمي البالغ 99.59% والمتوسط الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط البالغ 99.67%، والذي تم عرضه خلال اجتماع موثوقية الأسطول لشركة إيرباص الذي عُقد في أبريل 2026.

ويستند هذا التميز إلى بيانات الأداء التشغيلي الفني الصادرة عن إيرباص، والتي تستخدم مقاييس معيارية على مستوى القطاع لقياس نسبة الرحلات التجارية المجدولة التي تم تنفيذها دون تأخيرات أو إلغاءات فنية.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، هو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل أكثر من 2000 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة عبر 156 خط سير، ونقل 110 ملايين مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة ضمن خطته للنمو والتوسع، بالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

 

 

