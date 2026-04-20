في إطار تعزيز شبكة طيران ناس الداخلية وبالتواؤم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران

طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والقيصومة

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

احتفل طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض والقيصومة، في إطار تعزيز شبكة طيران ناس الداخلية، وبالتواؤم مع الأهداف الوطنية في قطاع الطيران.

أُقيمت مراسم التدشين في مطار الملك خالد الدولي بحضور ممثلين عن طيران ناس وشركة مطارات الرياض، وتم استقبال المسافرين على الرحلة الافتتاحية باحتفالية خاصة عند بوابة المغادرة، مع توزيع هدايا تذكارية على متن الطائرة احتفاءً بهذه المناسبة.

وسيُشغّل طيران ناس رحلة مباشرة يومياً بين الرياض والقيصومة، لتوفير خيارات سفر أكثر مرونة وسهولة بين العاصمة ومنطقة الحدود الشمالية.

ويعد طيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي والأول في الشرق الأوسط وضمن الأفضل عالمياً، وهو أول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، ويشغّل حالياً 156 خط سير إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل 110 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.

ويمكن حجز الرحلات من خلال جميع قنوات الحجز، عبر الموقع اﻻلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال طوال أيام الأسبوع (920001234) أو عبر وكلاء السفر.

