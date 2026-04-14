طيران ناس يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل

أعلنت شركة طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط،، استئناف رحلاتها المباشرة بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل 2026، بعد فترة تعليق مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية وإغلاق بعض المجالات الجوية.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود شرطة طيران ناس، لتعزيز الروابط بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مع توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار تنافسية للمسافرين.
وتشمل الرحلات جدولًا منتظمًا يوميًا أو حسب البرنامج المعلن، من الرياض إلى دمشق، مما يسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.
ويُنصح المسافرون بالتحقق من جدول الرحلات والحجوزات عبر الموقع الرسمي للشركة أو تطبيقها لضمان أحدث المعلومات.