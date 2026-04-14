المملكة تحقق 3 جوائز دولية في أولمبياد البنات الأوروبي للرياضيات 2026 بفرنسا | ولي العهد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي | تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا | طيران ناس يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل | مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة | وصول قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة | المدينة المنورة تسجل نموًا متسارعًا في زوار المبيت المحليين | بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة | 15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا | 9 قتلى في انفجار بمحطة لتوليد الكهرباء في الهند

طيران ناس يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل

الثلاثاء ١٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٣ مساءً
طيران ناس يعلن استئناف رحلاته بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط،، استئناف رحلاتها المباشرة بين الرياض ودمشق اعتبارًا من الأحد 19 أبريل 2026، بعد فترة تعليق مؤقتة بسبب الظروف الإقليمية وإغلاق بعض المجالات الجوية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود شرطة طيران ناس، لتعزيز الروابط بين المملكة العربية السعودية وسوريا، مع توفير خيارات سفر مريحة وبأسعار تنافسية للمسافرين.

وتشمل الرحلات جدولًا منتظمًا يوميًا أو حسب البرنامج المعلن، من الرياض إلى دمشق، مما يسهم في دعم الحركة التجارية والسياحية بين البلدين الشقيقين.

ويُنصح المسافرون بالتحقق من جدول الرحلات والحجوزات عبر الموقع الرسمي للشركة أو تطبيقها لضمان أحدث المعلومات.

 

