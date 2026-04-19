طيران ناس يعلن انضمام الدفعة الأولى لبرنامج تأهيل المرحلين الجويين لتمكين الكفاءات السعودية

أعلن طيران ناس، الطيران الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، عن انضمام الدفعة الأولى من المتدربين إلى برنامجه لتأهيل المرحلين الجويين، والذي يهدف إلى تمكين الشباب السعوديين الطموحين في صناعة الطيران، وذلك في إطار التزام الشركة بتأهيل الكوادر الوطنية ودعم الكفاءات المتخصصة في قطاع الطيران، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وانضمت الدفعة الأولى للبرنامج هذا الأسبوع، لمواكبة خطط التوسع والنمو التشغيلي التي تشهدها الشركة. ويستهدف البرنامج المرشحين الحاصلين مسبقاً على رخصة مرحل جوي (Flight Dispatcher License)، حيث سيخضعون لفترة تدريبية مكثفة تمتد لستة أشهر في مركز التحكم بالعمليات التشغيلية التابع لطيران ناس بمدينة الرياض.

يجمع البرنامج بين التدريب النظري والتطبيقي لرفع كفاءة المتدربين وصقل مهاراتهم العملية وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة عالمياً في صناعة الطيران، تمهيداً لانخراطهم المهني الكامل في منظومة العمليات التشغيلية للشركة. ومن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج عبر دفعات متعددة لضمان استمرارية تأهيل الكوادر السعودية المتخصصة.

يولي طيران ناس أهمية كبرى لتمكين الكوادر الوطنية، ولديه بالفعل عدة برامج رائدة تهدف إلى توطين الوظائف في مختلف التخصصات، ومن أبرزها برنامج طياري المستقبل (Future Pilots Program)، والذي يُعد من أنجح برامج التوطين في الشركة، حيث ساهم في توطين وظيفة “مساعد طيار ” بنسبة 100% منذ عام 2019، وبرنامج مهندسي المستقبل (Future Engineers Program)، والذي يستهدف توطين وظائف هندسة وصيانة الطائرات من خلال تقديم تدريب على رأس العمل للخريجين السعوديين (حملة الدبلوم، البكالوريوس، والماجستير) في تخصصات علوم وهندسة الطيران وتكنولوجيا الطيران، ويمتد التدريب من 6 أشهر إلى 4 سنوات حسب المؤهل. وكان طيران ناس أول ناقل وطني يفتح مجال الضيافة الجوية للمرأة السعودية من خلال برنامج الضيافة الجوية (Cabin Crew Program)، والذي يهدف إلى استقطاب وتدريب المئات من المضيفين والمضيفات السعوديين سنوياً للعمل على متن رحلاته، مع التركيز على تقديم خدمة احترافية تتماشى مع الهوية الوطنية.

كما أطلق طيران ناس بالتعاون مع وزارة التعليم برنامج “وظيفتك وبعثتك”، والذي يهدف إلى ابتعاث الطلاب السعوديين لدراسة تخصصات يحتاجها طيران ناس (مثل هندسة الصيانة)، مع ضمان توظيفهم في الشركة فور تخرجهم واجتيازهم لمتطلبات التدريب.

وطيران ناس الناقل الجوي الاقتصادي الرائد في العالم والأول في الشرق الأوسط، وأول طيران مُدرج في السوق السعودية الرئيسية (تداول)، يشغّل حالياً 156 خط سير إلى أكثر من 80 وجهة داخلية ودولية في 38 دولة، عبر أكثر من 2000 رحلة أسبوعية، ونقل 110 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطته للنمو والتوسع، وبالتواؤم مع أهداف رؤية السعودية 2030.