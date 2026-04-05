عبدالعزيز بن سعود ووزير الشؤون الداخلية في سنغافورة يبحثان مستجدات الأوضاع بالمنطقة

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، اتصالًا هاتفيًا اليوم من معالي وزير الشؤون الداخلية وزير القانون في جمهورية سنغافورة، كاسيفيسو أناثان شانموجام.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتطورات الأمنية الراهنة، في ظل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين بما يدعم أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وعبّر معالي وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة عن إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدًا تضامن سنغافورة مع المملكة ودول الخليج في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار.