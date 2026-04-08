عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، معالي وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بالجمهورية العربية السورية رائد عبدالكريم الصالح.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في البلدين الشقيقين، لا سيما في مجالات الوقاية والحماية من المخاطر واستخدام التقنيات الحديثة في ذلك.

كما جرى مناقشة تطوير برامج التدريب والتأهيل، وتعزيز تبادل الخبرات بين المختصين في مجالي الطوارئ وإدارة الكوارث، إضافةً إلى بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي محافظ الهيئة العليا للأمن الصناعي المهندس عالي بن محمد الزهراني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ عبدالله بن فهد الفارس، ومدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى.

كما حضره من الجانب السوري، القائم بأعمال السفارة السورية محسن مهباش، ومعاون الوزير لشؤون الطوارئ منير عبدالله مصطفى، ومعاون الوزير لشؤون الكوارث أحمد محمد ديب أقزيز، وعدد من كبار المسؤولين.