تجربة المملكة في قطاع الطاقة تمثل نموذجًا يُحتذى به

عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٧ مساءً
افتتح وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، متحف “الذهب الأسود” في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة، في خطوة تهدف إلى توثيق تاريخ الطاقة في المملكة وإبراز أثرها في التنمية.

وأكد خلال كلمته أن تجربة المملكة في قطاع الطاقة تمثل نموذجًا يُحتذى به في كيفية توظيف الموارد الطبيعية لخدمة التنمية، مشيرًا إلى أن الإنسان السعودي نجح في تسخير النفط وتحويله إلى مورد يسهم في تحقيق الازدهار.

وأوضح أن الموارد والسلع، مهما كانت، يمكن أن تتحول إلى نعمة أو نقمة، بحسب طريقة التعامل معها، مبينًا أن الاستخدام الأمثل لهذه الموارد يعزز من قيمتها ويحقق فوائدها، في حين يؤدي سوء إدارتها إلى نتائج عكسية، وهو ما تؤكده العديد من التجارب حول العالم.

ويأتي افتتاح المتحف ضمن جهود إبراز المسيرة التاريخية لقطاع الطاقة في المملكة، وتسليط الضوء على دور الإنسان في استثمار الموارد بما يدعم التنمية المستدامة.

 

