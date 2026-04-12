عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض، رئيس المكتب الرئاسي في جمهورية كوريا الجنوبية كانغ هون سيك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، ومناقشة الجهود الرامية إلى دعم استقرار إمدادات الطاقة وتعزيز موثوقيتها.