 عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع مستشار الأمن القومي الهندي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض، مستشار الأمن القومي في جمهورية الهند، بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، ومناقشة الجهود المبذولة لدعم أمن الطاقة واستقرار إمداداتها.