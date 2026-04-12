عبر توكلنا.. إطلاق الخريطة التفاعلية لمشاريع البنية التحتية

أطلق مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض خدمة الخريطة التفاعلية لمشاريع البنية التحتية عبر تطبيق “توكلنا”؛ لتكون نافذة رقمية متكاملة تتيح الاطلاع على تفاصيل المشاريع في منطقة الرياض، في خطوة تعكس توجهه نحو تعزيز الشفافية وتمكين المستفيدين من الوصول إلى المعلومات بسهولة.
وتوفر الخريطة التفاعلية تجربة سلسة تمكّن المستخدم من استعراض مواقع المشاريع ومتابعة حالتها الحالية، إلى جانب التعرف على المشاريع القائمة والمخطط تنفيذها مستقبلًا، مع عرض أنواعها ومدد تنفيذها بشكل واضح ومباشر.
ويؤكد هذا الإطلاق استمرار المركز في تبني الحلول الرقمية المبتكرة التي تدعم تكامل البيانات وتسهّل الوصول إليها، بما يعزز كفاءة التخطيط وإتاحة بيانات المشاريع لسكان وزوار منطقة الرياض، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة.