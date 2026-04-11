عروض الفلكلور الشعبي تستقطب الزوار في الجبيل الصناعية

شهدت عطلة نهاية الأسبوع العديد من العروض الفلكلورية الشعبية وباقة متنوعة من الفعاليات التي احتضنها المسرح الروماني على شاطئ الفناتير، وسط حضور لافت من الأهالي والزوار وذلك ضمن برنامج فعاليات المدينة التي تنظمها الهيئة الملكية بالجبيل وتقام بمدينة الجبيل الصناعية.

وتضمنت الفعاليات تقديم عروض متعددة للفلكلور الشعبي، شملت السامري والعرضة السعودية، والعرضة الجنوبية، في أجواء تفاعلية عكست عمق الموروث الثقافي وأصالته، وأسهمت في جذب مختلف الفئات.

وشهدت ليلة السامري إقبالًا كبيرًا من أهالي الجبيل الصناعية وزوارها من الشباب والعائلات، الذين تفاعلوا مع الفقرات وشاركوا في العروض الشعبية، في مشهد يعكس حيوية المجتمع وارتباطه بالتراث.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود الهيئة الملكية بالجبيل لتعزيز جودة الحياة، وتنويع الخيارات الترفيهية، وترسيخ مكانة الجبيل الصناعية وجهة ترفيهية متكاملة.