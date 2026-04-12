عسير تتصدر كميات الأمطار بالمملكة بـ65.6 ملم

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

سجلت منطقة عسير أعلى كمية هطول للأمطار في المملكة العربية السعودية بلغت 65.6 ملم، تلتها منطقة الرياض، فيما رصدت المنطقة الشرقية 20.6 ملم، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للأرصاد الصادر صباح اليوم.

وأوضح المركز أن محطة الدمام بحي القادسية في المنطقة الشرقية سجلت 20.6 ملم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لتكون من أبرز المحطات التي شهدت كميات هطول ملحوظة.

وبيّن التقرير، الذي يغطي الحالة الجوية من صباح السبت حتى صباح الأحد، استمرار أعمال الرصد المناخي عبر شبكة محطات الرصد الآلي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في متابعة التغيرات الجوية بدقة.

وأظهرت الإحصاءات المناخية تصدر منطقة عسير قائمة الهطولات، حيث سجلت محطة مطار أبها أعلى كمية أمطار من بين 13 محطة عاملة في المنطقة.

وفي منطقة الرياض، جاءت في المرتبة الثانية بعد تسجيل محطة محمية الملك خالد 42.2 ملم من أصل 12 محطة، مما يعكس اتساع نطاق الحالة المطرية في وسط المملكة.

كما سجلت محطة الدرب بمنطقة جازان 11.2 ملم، فيما رصدت محطة خراش بمنطقة نجران 1.8 ملم، وسجلت محطة الباهر بمنطقة الباحة 0.8 ملم.

وأشار المركز إلى أن كميات الهطول في منطقتي مكة المكرمة والقصيم اقتصرت على معدلات طفيفة، لم تتجاوز 0.2 ملم في محطتي رنية والنبهانية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه القراءات تأتي ضمن جهود الرصد المناخي المستمرة، بهدف تعزيز جاهزية الجهات المختصة ورفع مستوى الوعي بالتغيرات الجوية في مختلف مناطق المملكة.

