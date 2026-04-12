عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

اقتحم عشرات المستعمرين برفقة وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات عسكرية مشددة، عرقلت وصول الزوار والمصلين للأقصى.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين على الأقل، بينهم امرأة، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدينتي نابلس وبيت لحم.

في موضوع آخر، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الرام شمال مدينة القدس، وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين، كما أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.