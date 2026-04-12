Icon

جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد Icon وظائف شاغرة لدى الشركة الوطنية للإسكان Icon البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان Icon سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة Icon ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى Icon القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز Icon جامعة بيشة: تعليق الدراسة الحضورية غدًا Icon تعليم الأحساء: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا Icon هطول أمطار الخير على الأحساء Icon وظائف شاغرة لدى شركة صناعة المرطبات

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اقتحم عشرات المستعمرين برفقة وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات عسكرية مشددة، عرقلت وصول الزوار والمصلين للأقصى.
في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال عشرة فلسطينيين على الأقل، بينهم امرأة، خلال عمليات دهم وتفتيش واسعة، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في مدينتي نابلس وبيت لحم.
في موضوع آخر، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح مختلفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة الرام شمال مدينة القدس، وسط إطلاق نار وقنابل غاز سام تجاه منازل الفلسطينيين، كما أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غرب مدينة الخليل بالضفة الغربية.

قد يهمّك أيضاً
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثالث عشر على التوالي

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي

الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم العاشر على التوالي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد