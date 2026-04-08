عقود الغاز تهوي 20% في أوروبا

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تراجعاً حاداً الأربعاء، فور الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، ما قد يعيد فتح مضيق هرمز الحيوى مؤقتاً ويُخفف من حدة التوتر في أسواق الطاقة العالمية.

وهوت العقود الآجلة القياسية للغاز الأوروبي بنسبة وصلت إلى 20 بالمئة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ اندلاع الشرارة الأولى للحرب. وجاء هذا الهبوط السعري الحاد بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، مقابل سماح طهران بمرور آمن للناقلات عبر المضيق.