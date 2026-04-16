عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو

تلقى الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بحثا خلاله الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون شكر واشنطن على مساعيها للوصول إلى وقف إطلاق النار ودعمها للبنان على مختلف المستويات. من جهته، أكد روبيو استمرار الجهود الأميركية لتحقيق التهدئة، تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار، معرباً عن دعمه وتقديره لمواقف الرئيس اللبناني.

مباحثات وقف إطلاق النار

وأضاف أن لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وسائر المناطق، لحماية المدنيين ووقف تدمير القرى والبلدات، مشيراً إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يمثل خطوة أساسية لتثبيت الهدنة وإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة.

اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الخميس أن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ينبغي أن يشكّل “المدخل الطبيعي” للمفاوضات المباشرة المقبلة مع إسرائيل.

وقال عون وفق بيان صادر عن الرئاسة “وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين”، وذلك بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود اتفقا خلالها على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقا.