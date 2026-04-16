القتل تعزيرًا لـ مواطن أنهى حياة زوجته بضربها وحرقها في الشرقية | ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل | ألمانيا: مستعدون للمشاركة في مهمة لتأمين مضيق هرمز | عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو | وفاة مواطن سعودي بفندق في إسطنبول واعتقال 3 موظفين | سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11554 نقطة | الاتحاد وماتشيدا زيلفيا في مواجهة مرتقبة بربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة | أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لمبنى فندقي تجاري بجوار المسجد النبوي | توقيع اتفاقية لاستحواذ المملكة القابضة على 70% من شركة نادي الهلال | وفقًا للتوجيهات الكريمة.. السعودية تقدم دعمًا ماليًا للاقتصاد الباكستاني بوديعة في البنك المركزي

عون يبحث مع روبيو وقف النار بلبنان ويرفض الحديث مع نتنياهو

المواطن - فريق التحرير

تلقى الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بحثا خلاله الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون شكر واشنطن على مساعيها للوصول إلى وقف إطلاق النار ودعمها للبنان على مختلف المستويات. من جهته، أكد روبيو استمرار الجهود الأميركية لتحقيق التهدئة، تمهيداً لإحلال السلام والأمن والاستقرار، معرباً عن دعمه وتقديره لمواقف الرئيس اللبناني.

قد يهمّك أيضاً
 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان

بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان

وفي السياق ذاته، شدد عون على أن وقف إطلاق النار يشكل المدخل الطبيعي لأي مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن التفاوض مسألة سيادية تتولاها السلطات اللبنانية حصراً.

وأضاف أن لبنان حريص على وقف التصعيد في الجنوب وسائر المناطق، لحماية المدنيين ووقف تدمير القرى والبلدات، مشيراً إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية يمثل خطوة أساسية لتثبيت الهدنة وإعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة.

اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الخميس أن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل ينبغي أن يشكّل “المدخل الطبيعي” للمفاوضات المباشرة المقبلة مع إسرائيل.

وقال عون وفق بيان صادر عن الرئاسة “وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين”، وذلك بعد يومين من عقد سفيري لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة أول محادثات مباشرة بين البلدين منذ عقود اتفقا خلالها على إجراء مفاوضات مباشرة في موعد يُحدد لاحقا.

إقرأ المزيد

 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
العالم

 ترامب يعلن اتفاقًا لوقف إطلاق النار بين...

العالم
مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال
العالم

مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار...

العالم
بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد ودعم مسار سياسي في لبنان
العالم

بيان مشترك لـ17 دولة يدعو لخفض التصعيد...

العالم
تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع تهريب للسلاح
العالم

تنسيق لبناني سوري حول معبر المصنع لمنع...

العالم
الصحة العالمية تحذر: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام
العالم

الصحة العالمية تحذر: المستلزمات الطبية ستنفد في...

العالم