غرامة تصل إلى 2000 ريال.. تحذير من القيادة خارج المسارات المحددة

الخميس ١٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من مخاطر القيادة في المواقع غير المخصصة لسير المركبات، مؤكدة أن هذا السلوك يُشكّل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطرق، وقد يؤدي إلى حوادث تُعرّض الأرواح والممتلكات للخطر، فضلاً عن تأثيره السلبي على انسيابية الحركة المرورية.

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، إن القيادة على أكتاف الطرق أو الأرصفة، وكذلك استخدام المسارات غير المسموح بها، تُعد من المخالفات المرورية الصريحة التي تستوجب تطبيق العقوبات النظامية.

وأشار إلى أن الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 1000 و2000 ريال، مع التأكيد على استمرار الجهود في ضبط المخالفين دون تهاون، بما يضمن تعزيز السلامة العامة على الطرق.

ودعا المرور قائدي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتقيد بالمسارات المحددة، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق انسيابية الحركة، وضمان وصول الجميع إلى وجهاتهم بأمان.

 

