لتعزيز الوصول إلى الفرص وتمكين التحول الرقمي

غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”

الأربعاء ١٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٠ مساءً
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
المواطن - فريق التحرير

أطلقت غرفة جازان “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”، في خطوةٍ تعزّز التحوّل الرقمي، وتُسهم في تمكين المستفيدين من الوصول إلى الفرص التجارية بكل يُسر، عبر تجربةٍ رقميةٍ متكاملةٍ تتيح اكتشاف المنشآت الأقرب، واستعراض مواقعها وخدماتها في منصةٍ واحدةٍ، وذلك عبر الرابط: market.jazancci.org.sa.

وأوضحت الغرفة أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المكانية للأنشطة التجارية، وتمكين المستفيدين من تحديد مواقع المنشآت بدقةٍ، والتعرّف على الخدمات المتاحة بكل يُسر، بما يعزّز كفاءة البحث والاستكشاف، ويدعم بيئة الأعمال في المنطقة.

وبيّنت أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهودها في دعم التحوّل الرقمي، وتعزيز تنافسية المنشآت التجارية، من خلال توفير أدواتٍ ذكيةٍ تُسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بكفاءة أعلى، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تُجسّد توجه غرفة جازان نحو تبنّي الحلول التقنية المبتكرة، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتحقيق تكامل أكبر بين المنشآت التجارية والمستفيدين، بما يدعم الحراك الاقتصادي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

