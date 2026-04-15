فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية” إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة الرميان: استراتيجية صندوق الاستثمارات تستهدف بناء اقتصاد حيوي ومستدام وتعزيز الثروة الوطنية للأجيال القادمة تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أطلقت غرفة جازان “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”، في خطوةٍ تعزّز التحوّل الرقمي، وتُسهم في تمكين المستفيدين من الوصول إلى الفرص التجارية بكل يُسر، عبر تجربةٍ رقميةٍ متكاملةٍ تتيح اكتشاف المنشآت الأقرب، واستعراض مواقعها وخدماتها في منصةٍ واحدةٍ، وذلك عبر الرابط: market.jazancci.org.sa.
وأوضحت الغرفة أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات المكانية للأنشطة التجارية، وتمكين المستفيدين من تحديد مواقع المنشآت بدقةٍ، والتعرّف على الخدمات المتاحة بكل يُسر، بما يعزّز كفاءة البحث والاستكشاف، ويدعم بيئة الأعمال في المنطقة.
وبيّنت أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لجهودها في دعم التحوّل الرقمي، وتعزيز تنافسية المنشآت التجارية، من خلال توفير أدواتٍ ذكيةٍ تُسهم في تحسين تجربة المستفيدين، وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين من اتخاذ قراراتهم بكفاءة أعلى، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تُجسّد توجه غرفة جازان نحو تبنّي الحلول التقنية المبتكرة، بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدّمة، وتعزيز سهولة الوصول إلى الفرص الاستثمارية، وتحقيق تكامل أكبر بين المنشآت التجارية والمستفيدين، بما يدعم الحراك الاقتصادي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.