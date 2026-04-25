Icon

القبض على مواطن لترويجه 1200 قرص مخدر بمكة المكرمة Icon الأهلي يفوز على ماتشيدا الياباني ويتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للنخبة Icon ترامب: إلغاء إرسال مفاوضين أمريكيين لباكستان لا يعني عودة الحرب مع إيران Icon هطول أمطار الخير على القصيم Icon “النجيلة” فيضة ربيعية بمنطقة تبوك تجذب الأهالي والزوار Icon جامعة الحدود الشمالية تعلن فتح باب القبول للمنح الداخلية والخارجية للطلبة الدوليين Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon فايز المالكي يجلد مشاهير السوشيال: حط فلوسك في إحسان أفضل Icon الهلال الأحمر بالمدينة المنورة يرفع جاهزيته الإسعافية لخدمة حجاج موسم 1447هـ Icon “موهبة” والتعليم تطلقان المرحلة الثالثة من أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني “نسمو” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

منوعات
السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
فاجعة جديدة في مصر.. وفاة طفل نهشت الكلاب الضالة جسده
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

في واقعة مؤلمة هزت محافظة السويس، توفي الطفل باسل محمد سيد، البالغ من العمر 10 سنوات، اليوم بعد معاناة استمرت 15 يومًا داخل غرفة العناية المركزة بمجمع السويس الطبي.

الكلاب هاجمت الطفل أثناء ذهابه للصلاة

حيث تعرض الطفل باسل لهجوم من قطيع من الكلاب الضالة أثناء توجهه لأداء صلاة الجمعة برفقة شقيقه وأصدقائه في منطقة “ناصر” بالسويس.

وفي لحظة ذعر شديد، حاول الطفل الهرب من الهجوم الشرس، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة شملت تهتكًا في الطحال ونزيفًا حادًا، بالإضافة إلى دخوله في غيبوبة تامة.

وعلى مدار أسبوعين، خضع باسل لعمليات نقل دم متكررة وسط استجابة واسعة من أهالي المنطقة، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بمضاعفات إصاباته الخطيرة.

وتُعد هذه الحادثة حلقة جديدة في مسلسل حوادث “الكلاب الضالة” المتكررة في مصر، حيث تشير تقارير وطلبات إحاطة برلمانية إلى وجود ملايين الكلاب الضالة في شوارع المحافظات المختلفة، مع تسجيل آلاف حالات العقر سنويًا، وخاصة في المناطق السكنية المكتظة.

مطالبات شعبية بوضع حد لهجمات الكلاب

وسجلت السنوات الأخيرة حوادث مشابهة أودت بحياة أطفال في عدة محافظات وقرى، مما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا ومطالبات متكررة بإيجاد حلول جذرية تتجاوز التطعيم والتعقيم التقليدي.

وطالب المواطنون بتوفير مآوي مخصصة بعيدة عن الكتل السكنية، أو تفعيل حملات إزالة فورية ومنظمة للكلاب الضالة من الشوارع الحيوية.

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة الحيوانات الضالة.

وترتكز الخطة على إبعاد الكلاب الضالة عن المناطق المأهولة بالسكان، مع التوسع الكبير في عمليات التحصين ضد السعار والتعقيم الجراحي، بهدف تحقيق التوازن بين أمن وسلامة المواطنين والرفق بالحيوان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

