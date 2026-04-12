فانس يغادر باكستان بعد تعثر المفاوضات مع إيران

استقل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، طائرته الحكومية صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 7:08 صباحا بالتوقيت المحلي في إسلام آباد، عازما على مغادرة باكستان بعد تصريحه بأن إيران رفضت التراجع عن تطوير سلاح نووي، حسبما أفاد مراسل صحفي كان يرافق فانس.

واندلعت الحرب مع إيران في نهاية فبراير، وانتهت المفاوضات المطولة بعد 21 ساعة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في 7 أبريل تمهيدا للمفاوضات.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم ، أن نجاح محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران يعتمد على تجنب واشنطن المطالب المفرطة وغير القانونية.

وذكرت وكالة ​تسنيم التابعة لـ”الحرس الثوري” أن ‌المطالب الأميركية «المبالغ فيها» عرقلت التوصل إلى إطار مشترك واتفاق.