Icon

جامعة الباحة تعلن تعليق الدراسة الحضورية غدٍ الأحد | البيت الأبيض: المباحثات مع إيران كانت ثلاثية وجهًا لوجه في باكستان | سلطنة عمان: ملتزمون بالحياد الإيجابي وندعو لصون حرية الملاحة | ترامب: دمرنا الجيش الإيراني بالكامل وقيادتهم في عداد الموتى | القيادة المركزية الأمريكية: نعمل على إزالة الألغام من مضيق هرمز

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

فانس يغادر باكستان بعد تعثر المفاوضات مع إيران

الأحد ١٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

استقل نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، طائرته الحكومية صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 7:08 صباحا بالتوقيت المحلي في إسلام آباد، عازما على مغادرة باكستان بعد تصريحه بأن إيران رفضت التراجع عن تطوير سلاح نووي، حسبما أفاد مراسل صحفي كان يرافق فانس.

واندلعت الحرب مع إيران في نهاية فبراير، وانتهت المفاوضات المطولة بعد 21 ساعة. وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين في 7 أبريل تمهيدا للمفاوضات.

من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، فجر اليوم ، أن نجاح محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران يعتمد على تجنب واشنطن المطالب المفرطة وغير القانونية.

وذكرت وكالة ​تسنيم التابعة لـ”الحرس الثوري” أن ‌المطالب الأميركية «المبالغ فيها» عرقلت التوصل إلى إطار مشترك واتفاق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

