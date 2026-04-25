فايز المالكي يجلد مشاهير السوشيال: حط فلوسك في إحسان أفضل

وجه الفنان السعودي فايز المالكي انتقادات لاذعة وحادة لمشاهير منصات التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”سناب شات”، أو من وصفهم بمشاهير الفلس، كما انتقد المالكي المتابعين الذين يدعمونهم ماديًا من خلال إرسال الهدايا المدفوعة أثناء البثوث المباشرة.
وقال المالكي في مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع،: “الداعمين في تيك توك، بدل ما تدعمون أسد بـ2500 ريال، حطوا الفلوس في الإحسان والصدقة”، مضيفًا: “بعض الناس يتبقى له من راتبه 4000 أو 5000 ريال، وتروح كلها في ورد وتكبيس وهدايا”.
وانتقد المالكي مظاهر الترف والرفاهية التي يعيشها بعض هؤلاء المشاهير، قائلاً: “تشوفهم في بريطانيا وفرنسا يتجولون بالسيارات الفارهة ومعهم الخدم، وأنت تقول: يا حظهم!”، وتابع: “أنت اللي مسويهم شيوخ، وهم عايشين على ظهرك أنت”.
وأضاف: “في الصيف تشوفهم على السناب والتيك توك يأكلون بالملاعق والشوك، وأنت جالس تتفرج… وكل هذا على حسابك أنت”.
وشدد فايز المالكي على ضرورة التوقف عن هذا الدعم غير المبرر، قائلاً: “نقول لكم: لا تدعموا ولا تدفعوا”، لكنه أعرب عن أسفه لاستمرار البعض في هذا السلوك.
واختتم حديثه بطريقة ساخرة قائلاً: “ودي أوقف أي مشهور وأقول له: أنا دافع لك أسد، خلني أركب معك لفة بالسيارة وأرجعني بحق الأسد”.
🔴 الفنان فايز المالكي ينتقد
مشاهير التك توك …..
انتقاد فايز المالكي انتقاد هادف
ومنطقي وتوعوي …. pic.twitter.com/C7EaFBZJJ0
— الشرق الأوسط السعودي saudi news 🇸🇦 (@x1Saudix) April 21, 2026