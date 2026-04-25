Icon

ترامب: إلغاء إرسال مفاوضين أمريكيين لباكستان لا يعني عودة الحرب مع إيران

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
أنت مسوي شيخ وهم عايشين من ظهرك

فايز المالكي يجلد مشاهير السوشيال: حط فلوسك في إحسان أفضل

السبت ٢٥ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٥ مساءً
فايز المالكي يجلد مشاهير السوشيال: حط فلوسك في إحسان أفضل
المواطن - فريق التحرير

وجه الفنان السعودي فايز المالكي انتقادات لاذعة وحادة لمشاهير منصات التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”سناب شات”، أو من وصفهم بمشاهير الفلس، كما انتقد المالكي المتابعين الذين يدعمونهم ماديًا من خلال إرسال الهدايا المدفوعة أثناء البثوث المباشرة.

مشاهير الفلس

وقال المالكي في مقطع فيديو، تم تداوله على نطاق واسع،: “الداعمين في تيك توك، بدل ما تدعمون أسد بـ2500 ريال، حطوا الفلوس في الإحسان والصدقة”، مضيفًا: “بعض الناس يتبقى له من راتبه 4000 أو 5000 ريال، وتروح كلها في ورد وتكبيس وهدايا”.

@0ll.i7_

#explore #بثوث_مشاهير #فايز_المالكي

♬ الصوت الأصلي – تغطيات بشـائر🦌

وانتقد المالكي مظاهر الترف والرفاهية التي يعيشها بعض هؤلاء المشاهير، قائلاً: “تشوفهم في بريطانيا وفرنسا يتجولون بالسيارات الفارهة ومعهم الخدم، وأنت تقول: يا حظهم!”، وتابع: “أنت اللي مسويهم شيوخ، وهم عايشين على ظهرك أنت”.

لا تدعموا ولا تدفعوا

وأضاف: “في الصيف تشوفهم على السناب والتيك توك يأكلون بالملاعق والشوك، وأنت جالس تتفرج… وكل هذا على حسابك أنت”.

وشدد فايز المالكي على ضرورة التوقف عن هذا الدعم غير المبرر، قائلاً: “نقول لكم: لا تدعموا ولا تدفعوا”، لكنه أعرب عن أسفه لاستمرار البعض في هذا السلوك.

واختتم حديثه بطريقة ساخرة قائلاً: “ودي أوقف أي مشهور وأقول له: أنا دافع لك أسد، خلني أركب معك لفة بالسيارة وأرجعني بحق الأسد”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

