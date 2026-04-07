فرص استثمارية سعودية أوزبكية واعدة في مكة المكرمة

استقبلت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأوزبكي فيصل باعبدالله، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بين الجانبين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية، واستعراض المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها مكة المكرمة، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأوزبكية، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بالخدمات، والبنية التحتية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكات الإستراتيجية، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمع الأعمال في البلدين، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية، ويسهم في تقليص المسافات الاقتصادية عبر مبادرات نوعية تُسهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات.

وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة، وآليات تذليل التحديات التي يمكن أن تواجه المستثمرين، بما يعزز من بيئة الأعمال ويواكب التوجهات الاقتصادية الحديثة، في ظل ما تشهده المملكة من تحولات تنموية متسارعة.

ويأتي ضمن جهود غرفة مكة المكرمة لتعزيز حضورها الاقتصادي الدولي، وبناء علاقات مثمرة مع مختلف المجالس والهيئات الاقتصادية، بما يدعم مكانة مكة المكرمة بصفتها محورًا اقتصاديًا واستثماريًا جاذبًا على المستويين الإقليمي والدولي.