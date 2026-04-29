فرق الهلال الأحمر تعيد النبض لحاج إندونيسي في ساحات المسجد النبوي

نجحت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة في إعادة النبض لحاج إندونيسي يبلغ من العمر (54) عامًا، بعد تعرضه لتوقف في القلب والتنفس، وذلك في الساحة الجنوبية للمسجد النبوي.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن مركز الترحيل الطبي تلقى البلاغ اليوم عند الساعة 5:28 صباحًا، يفيد بوجود حالة طارئة في الموقع.

وأفاد أنه جرى توجيه الفرق الإسعافية المتخصصة فورًا إلى موقع البلاغ، حيث باشرت الحالة بزمن استجابة قياسي بلغ دقيقة واحدة و5 ثوانٍ، ليتبين عند الوصول أن الحالة مصنفة توقفًا في القلب والتنفس.

وبيّن أن الفرق باشرت التعامل مع الحالة ميدانيًا وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، من خلال تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام الأجهزة الطبية المتقدمة، مع دعم الحالة بفرق إضافية لضمان سرعة وكفاءة الاستجابة للحالة الحرجة.

وأشار إلى أنه تم بعد استقرار الحالة وعودة النبض نقل المريض إلى مستشفى السلام لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة وجاهزية الفرق الإسعافية أسهمت -بعد توفيق الله- بشكل مباشر في إنقاذ حياة المريض.