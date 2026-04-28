فريق السعودية للمصارعة الشاطئية يختتم مشاركته في “سانيا 2026”

اختتم فريق السعودية للمصارعة الشاطئية اليوم, مشاركته في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة «سانيا 2026»، بعد أن خاض لاعبوه نزالات قوية ضمن أدوار المجموعات والأدوار الإقصائية، وسط منافسة عالية بين المنتخبات المشاركة.

وبلغ لاعبا فريق السعودية عبداللطيف البكري في وزن (80) كجم، وريان محمد في وزن (+90) كجم، الدور ربع النهائي من منافسات المصارعة الشاطئية، واختتم اللاعب معاذ الرشيدي مشاركته في وزن (70) كجم بعد خوضه نزالات دور المجموعات، ليُنهي أخضر المصارعة الشاطئية مشاركته في الدورة.

من جانب آخر، يواصل فريق السعودية لكرة القدم الشاطئية استعداداته لمواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، إذ يلتقي غدًا مع نظيره الفلسطيني في مباراة الميدالية البرونزية، بعد أن قدم مستويات مميزة خلال مشواره في البطولة ونجح في الوصول إلى الأدوار النهائية من المنافسات.