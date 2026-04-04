Icon

الشيباني: سوريا عانت من تدخل إيراني لعقود ولن نعود ساحة صراع Icon الناتو: ترامب ينتظر من حلفائه تحركات ملموسة بشأن هرمز Icon ليالي الحريد 22 بفرسان.. نافذة تسويقية للأسر المنتجة تُعزّز الاستدامة والابتكار Icon المستشار الألماني يبدي موافقة مشروطة على المشاركة في تأمين مضيق هرمز Icon الرياض يفوز على الاتفاق بثلاثية نظيفة في دوري روشن Icon فيصل بن فرحان يبحث تطورات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية إسبانيا Icon تنبيهات باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة لعدة أيام Icon تدخل إسعافي سريع يُنهي توقف قلب وتنفس لطفلة في مسجد قباء Icon الكويت: تعرض أحد مواقع الحرس الوطني لاستهداف بطائرات مسيرة ووقوع أضرار مادية جسيمة Icon 926 طالبًا وطالبة من تعليم جازان يشاركون أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة

فريق الملاكمة بالقادسية يحصد 7 ميداليات في بطولة حزام المملكة للنخبة

السبت ٤ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٧ مساءً
فريق الملاكمة بالقادسية يحصد 7 ميداليات في بطولة حزام المملكة للنخبة
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق الملاكمة في نادي القادسية 7 ميداليات، من بينها ميدالية ذهبية، وسط مستوى تنافسي عالٍ في بطولة حزام المملكة للنخبة للملاكمة التي أُقيمت في الرياض، لفئتي الرجال والسيدات.
وشهدت البطولة تتويج هدى عينابي بالميدالية الذهبية في وزن 54 كجم، فيما حققت آية بوكبيرة الميدالية الفضية في وزن 75 كجم، وعلى مستوى الرجال، أحرز خالد الشريف الميدالية الفضية في وزن 85 كجم، كما نال أحمد السيف فضية وزن 90 كجم.
كما واصل لاعبو الفريق حضورهم على منصات التتويج، حيث حقق فهد جعمل الميدالية البرونزية في وزن 55 كجم، ونال نسيم القاضي برونزية وزن 60 كجم، فيما أحرز نايف المولد الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.
وتبرز هذه النتائج الدور المحوري الذي يقوم به معهد القادسية للرياضات القتالية في إعداد وتأهيل اللاعبين واللاعبات، عبر منظومة عمل متكاملة تركز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، وتهيئة بيئة تنافسية تسهم في صقل القدرات ورفع مستوى الجاهزية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد