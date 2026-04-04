فريق الملاكمة بالقادسية يحصد 7 ميداليات في بطولة حزام المملكة للنخبة

حقق فريق الملاكمة في نادي القادسية 7 ميداليات، من بينها ميدالية ذهبية، وسط مستوى تنافسي عالٍ في بطولة حزام المملكة للنخبة للملاكمة التي أُقيمت في الرياض، لفئتي الرجال والسيدات.

وشهدت البطولة تتويج هدى عينابي بالميدالية الذهبية في وزن 54 كجم، فيما حققت آية بوكبيرة الميدالية الفضية في وزن 75 كجم، وعلى مستوى الرجال، أحرز خالد الشريف الميدالية الفضية في وزن 85 كجم، كما نال أحمد السيف فضية وزن 90 كجم.

كما واصل لاعبو الفريق حضورهم على منصات التتويج، حيث حقق فهد جعمل الميدالية البرونزية في وزن 55 كجم، ونال نسيم القاضي برونزية وزن 60 كجم، فيما أحرز نايف المولد الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.

وتبرز هذه النتائج الدور المحوري الذي يقوم به معهد القادسية للرياضات القتالية في إعداد وتأهيل اللاعبين واللاعبات، عبر منظومة عمل متكاملة تركز على تطوير الجوانب الفنية والبدنية، وتهيئة بيئة تنافسية تسهم في صقل القدرات ورفع مستوى الجاهزية