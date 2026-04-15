فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال

شاركت مبادرة “فورورد 7” المتخصصة في توفير حلول الطهي النظيف كشريك إستراتيجي في إكسبو غاز البترول المسال “LPG Expo 2026″، الذي عُقد في مدينة جوهانسبرغ بجنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا يومي 9 و10 أبريل 2026.

واستعرضت “فورورد 7” في الجلسات الحوارية، رؤيتها حول غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف كحل مستدام وفعّال لتحسين جودة حياة المستفيدين وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

وأعلنت عن إطلاق جائزة “فورورد 7” للطهي النظيف، وهي جائزة عالمية تهدف إلى تمكين العقول الرائدة في الطهي النظيف وتحفيز الجهات لابتكار حلول متطورة تخدم مستقبل قطاع غاز البترول المسال بأفريقيا.

وتنقسم فئات الجائزة إلى ثلاثة أقسام رئيسة صُممت لحل تحديات الطاقة في مجال الطهي النظيف التي تواجه السوق الأفريقي.

وجاء في القسم الأول الذي تشمل فئة التوسع الحضري (Urban Scale-Up) إذ يركز على الحلول المخصصة لتعزيز الوصول والكفاءة ونمو السوق في البيئات الحضرية وشبه الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

وفي القسم الثاني، فئة سياقات المناطق النائية (Frontier Contexts) تركز على حلول إيصال الخدمة إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها، والمجتمعات الريفية والبيئات الإنسانية.

وأخيرًا القسم الثالث، فئة استمرارية وبرنامج الولاء (Continuity and loyalty program) التي تهدف إلى ابتكار الحلول التي تعزز استخدام غاز البترول المسال على المدى الطويل؛ لضمان بناء علاقة مستدامة مع العملاء، وتجنب استخدام الحلول الأخرى الضارة.

وتبدأ رحلة الجائزة بإعلان التحدي من جوهانسبرغ وتختتم بتتويج الفائزين والاحتفاء بمنجزاتهم، حيث يبلغ إجمالي الجوائز المالية 45 ألف دولار (168,750 ريالًا سعوديًا) ويحصل المشروع الفائز في كل مجموعة 15 ألف دولار (56,250 ريالًا سعوديًا) مقدمة من “فورورد 7” لدعم وتطوير الأفكار النوعية التي تسهم في حل تحديات الطاقة.

وتسعى “فورورد 7” من خلال حضورها في هذا الحدث إلى قيادة حوار عالمي يضع غاز البترول المسال في مقدمة الحلول المستدامة، مع إبراز إسهامات المبادرات السعودية في القضاء على فقر الطاقة حول العالم، حيث تعمل المبادرة على حشد الجهود بين مختلف الجهات والحكومات؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وقد عززت هذه المشاركة المهمة من مكانة “فورورد 7” كمؤثر رئيس في قيادة التحول العالمي نحو طاقة نظيفة في مجال الطهي النظيف، وأبرزت التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بدعم الابتكار والتعاون الدولي لمواجهة التحديات التنموية وتحقيق الازدهار للمجتمعات.

يُذكر أن معرض “LPG Expo 2026” بجوهانسبرغ يعد النسخة الأولى المخصصة لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، ويمثل منصة إستراتيجية رائدة تجمع قادة القطاع وصناع القرار والممولين لاستكشاف أطر السياسات والحلول الابتكارية التي تعزز نمو سوق غاز البترول المسال، ويهدف المعرض إلى تسريع اعتماد الطاقة النظيفة وتوسيع نطاق الوصول الآمن والميسور التكلفة لغاز البترول المسال.