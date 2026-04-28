فوز 1981 طالبًا وطالبة.. “موهبة” تعلن نتائج مسابقة “كانجارو 2026”

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” اليوم فوز (1981) طالبًا وطالبة في مسابقة “كانجارو موهبة 2026” للرياضيات، من أصل (35619) طالبًا وطالبة أدوا اختبارات المسابقة التي تنظمها المؤسسة سنويًّا بالتعاون مع وزارة التعليم، لطلبة التعليم العام في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت “موهبة” أن نتائج المسابقة المتخصصة بالرياضيات، التي سجل فيها (49998) طالبًا وطالبة، شهدت هذا العام للمرة الأولى تطبيق نظام للمراقبة بالذكاء الاصطناعي لضبط أداء المختبرين، وأسفرت عن فوز (342) طالبًا وطالبة بالميداليات الذهبية، فيما حصل (659) على الميداليات الفضية، بينما نال (980) طالبًا وطالبة الميداليات البرونزية.

نتائج مسابقة “كانجارو 2026”

تُعد مسابقة “كانجارو للرياضيات”، التي انطلقت للمرة الأولى بصفتها مسابقة وطنية في أستراليا عام 1980، من أكبر المسابقات العلمية عالميًا، حيث تُقام في أكثر من 70 دولة، ويشارك فيها نحو 6 ملايين طالب وطالبة حول العالم من مراحل التعليم العام من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، وتعتمد في أسئلتها على نظام الاختيار من متعدد، مع تقسيم المشاركين بحسب صفوفهم الدراسية.

وجاءت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في صدارة الفائزين بميداليات المسابقة بعدد (811) طالبًا وطالبة، تلتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة بـ(240)، والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية (146)، ثم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير بـ(102)، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بـ(96)، فالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة بـ(87) ونفس الرقم للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة جازان، و(83) للإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء.

واحتلت المرتبة الثامنة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بـ (68) طالبًا وطالبة، تلتها الهيئة الملكية للجبيل بـ(56)، ثم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية بـ(44)، فالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل بـ(37)، والإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف (27)، والهيئة الملكية بينبع (26)، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بـ(24)، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران بـ(20)، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم بـ(16)، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة بـ(11) طالبًا وطالبة.

وحققت مدارس التعليم الأهلي أعلى عدد من الأوائل الذين حصلوا على ميداليات مسابقة “كانجارو موهبة” للرياضيات، بواقع (1126) طالبًا وطالبة، تلتها المدارس الحكومية بـ(555)، ثم مدارس التعليم الأجنبي بـ(300)، بما يعكس تكامل أدوار مختلف قطاعات التعليم في دعم الموهبة، فيما حصد الطلاب (1472) ميدالية ملونة، مقابل (509) ميداليات حصدتها الطالبات.

وتهدف مسابقة “كانجارو” إلى تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتنمية مهاراتهم الرياضية وقدرتهم على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية ومحفزة وممتعة لتعلم الرياضيات، وتعزيز أهميتها لدى طلبة التعليم العام.

وتُعد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” رائدة عالميًا في مجال اكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، حيث تعمل على تبني إستراتيجية وطنية لاكتشاف الموهبة وتنميتها في المجالات العلمية ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في بناء مجتمع معرفي وتعزيز ثقافة الابتكار.