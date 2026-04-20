ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع

ألقى ماء الأسيد الحارق على وجهها ورأسها

فيديو مروع.. مصري ينتقم من زوجته بأبشع طريقة

الإثنين ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٣:٠٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

في واقعة وحشية أثارت غضبًا واسعًا وصدمة في الشارع المصري، أقدم رجل على ارتكاب جريمة بشعة بحق زوجته، بعد تصاعد الخلافات الأسرية بينهما.

تربص الزوج بزوجته أثناء عودتها من السوق برفقة ابنها على متن توكتوك، ثم باغتها فجأة وألقى على وجهها مادة حارقة شديدة الخطورة (مياه نار)، في مشهد مؤلم ومروع أمام عيني طفلها.

وأظهرت المقاطع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى والصراخ، حيث حاول بعض المارة التدخل دون جدوى، بينما فر الجاني هاربًا من موقع الحادث.

وتُعد هذه الواقعة نموذجًا مأساويًا لخطورة العنف الأسري، الذي يتفاقم أحيانًا ليصل إلى درجات من الوحشية تهدد الأرواح وتشوه الكرامة الإنسانية.

وأعادت الحادثة إلى الواجهة مطالب المجتمع المدني والحقوقيين بتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم العنف ضد المرأة، وتعزيز آليات الحماية الأسرية، وتفعيل برامج التوعية للحد من مثل هذه الجرائم المشينة.

وتجري الجهات الأمنية حاليًا تحقيقات مكثفة لضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

