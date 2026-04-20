فيصل بن فرحان يبحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية مع وزير خارجية الكويت

‏تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية في دولة الكويت.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.