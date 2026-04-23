فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره الكوبي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية كوبا برونو رودريغيز بارييا.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.