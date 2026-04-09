فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات بالمنطقة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران الإسلامية، ومناقشة التطورات الأخيرة في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.