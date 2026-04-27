فيصل بن فرحان يبحث جهود التهدئة في المنطقة مع نظيره الإيراني

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال بحث مجريات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهدئة التوترات في المنطقة.