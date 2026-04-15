فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع بالمنطقة مع وزير خارجية روسيا

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية السيد سيرجي لافروف.

وجرى خلال الاتصال، مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار.