فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة، بما يسهم في تعزيزها تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.

كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى عددٍ من الدول العربية الشقيقة، ورفضهما لما تمثله من انتهاكٍ صريح للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على دعم جميع الإجراءات التي تكفل حماية سيادة الدول وأمنها وفق القوانين والمواثيق الدولية.

كما تناول الاستقبال تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحد من تصاعد التوتر في المنطقة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.