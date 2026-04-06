Icon

اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية بالمنطقة الشرقية Icon سلمان للإغاثة يدشن مشروع إعادة تأهيل مدرسة ومرفق اجتماعية في ريف دمشق Icon #يهمك_تعرف | التأمينات: لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد Icon النصر يستأنف تدريباته استعداداً لمواجهة الأخدود Icon أتالانتا يفوز بثلاثية على ليتشي في الدوري الإيطالي Icon عبدالعزيز بن سلمان: الموارد قد تكون نعمة أو نقمة وفق طريقة استخدامها Icon وزارة المالية تطلق برنامج الرقابة الذاتية لتمكين الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة الرقابة  Icon وظائف شاغرة بـ بنك الخليج الدولي Icon وظائف شاغرة في شركة أرامكو Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة صدارة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع وزير خارجية الأردن

الإثنين ٦ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥٥ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها في المجالات كافة، بما يسهم في تعزيزها تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين.
كما جرى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على تضامن المملكتين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية عليهما وعلى عددٍ من الدول العربية الشقيقة، ورفضهما لما تمثله من انتهاكٍ صريح للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والتشديد على دعم جميع الإجراءات التي تكفل حماية سيادة الدول وأمنها وفق القوانين والمواثيق الدولية.
كما تناول الاستقبال تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية ودولة فلسطين، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة، ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، والحد من تصاعد التوتر في المنطقة.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

