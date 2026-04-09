فيصل بن فرحان يتلقى رسالة خطية من وزير خارجية روسيا

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رسالة خطية، من معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، تتصل بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
تسلم الرسالة وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين البلدين ومناقشة الموضوعات الإقليمية والدولية.