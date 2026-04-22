فيصل بن فرحان يستعرض مجالات التعاون مع نظيره الهولندي

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في الرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة هولندا توم بيريندسن.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حيال المستجدات الإقليمية، وتجديد الجانب الهولندي إدانته للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على المملكة وعددٍ من دول المنطقة، إضافة إلى بحث جهود البلدين ومساعيهما المتواصلة في الحفاظ على أمن وسلامة الممرات المائية الدولية.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.