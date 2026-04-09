فيصل بن فرحان يستعرض مساعي عودة الأمن والاستقرار بالمنطقة مع وزير خارجية باكستان

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، واستعراض المساعي الرامية لعودة الأمن والاستقرار في المنطقة.