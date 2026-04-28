“فيفا” يقرّ عقوبة الطرد للاعبيين حال تغطية أفواههم في مواجهة الخصم

الأربعاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٢ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أقرّ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعديلًا جديدًا يقضي بإمكانية طرد أي لاعب يتعمّد تغطية فمه أثناء حديثه مع خصمه في مواقف تصادمية، وذلك بدءًا من كأس العالم هذا الصيف، في خطوة تهدف للحد من الإساءات داخل الملعب.

وجاء القرار بعد واقعة اتهام فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الإسباني بالتعرض لإساءة من جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا البرتغالي خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا، حيث أوقف الحكم اللعب حينها وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وبحسب التعديل، يحق لمنظمي البطولات منح بطاقة حمراء في مثل هذه الحالات، بينما عوقب بريستياني بالإيقاف لست مباريات بسبب إساءة ذات طابع تمييزي، مع بقاء القرار قابلًا للاستئناف.

