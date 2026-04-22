في اليوم العالمي للأرض.. جازان تؤكد استدامة مواردها وتنوعها البيئي

الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
المواطن - واس

تُبرز منطقة جازان في اليوم العالمي للأرض، الذي يوافق 22 أبريل من كل عام، أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية، في ظل ما تتمتع به من تنوعٍ فريد في تضاريسها وثرواتها الطبيعية.
وتُعد جازان نموذجًا بيئيًا غنيًا يجمع بين السواحل والجزر والجبال والسهول، حيث تمتد غابات المانجروف على شواطئها، وتنتشر زراعة محاصيل متعددة مثل المانجو والموز والبابايا، إلى جانب البن في المرتفعات الجبلية، مما يعكس ثراءً زراعيًا وتنوعًا حيويًا يسهم في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المحلي.


ويجسد هذا التنوع البيئي مكانة جازان كإحدى المناطق الواعدة في المملكة، بما تحظى به من مقومات طبيعية تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجالات الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة، عبر المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها للأجيال القادمة.
وتواصل الجهات المعنية جهودها في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على بيئة البحر الأحمر، من خلال مبادرات نوعية تسهم في رفع الوعي البيئي وتعزيز الممارسات المستدامة، بما يحفظ للأرض خيراتها ويضمن استدامتها.

إقرأ المزيد

جازان تتصدر مناطق المملكة في معدلات القراءة لعام 2025
السعودية

جازان تتصدر مناطق المملكة في معدلات القراءة...

السعودية
زراعة البابايا في جازان.. محصول استوائي واعد يدعم الاقتصاد المحلي
السعودية

زراعة البابايا في جازان.. محصول استوائي واعد...

السعودية
أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه الأمطار في المضايا
السعودية

أمانة جازان تنفّذ مشروع شبكة تصريف مياه...

السعودية
أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان حتى التاسعة 
السعودية

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان...

السعودية